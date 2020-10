Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mann spuckt Verkäufer ins Gesicht

Freiburg (ots)

Am 02.10.2020 gegen 16:40 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in Rheinfelden zur körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der später Beschuldigte einem Verkäufer ins Gesicht spuckte. Auslöser der zunächst verbalen Streitigkeit war, dass der Mann auf seine nicht korrekte Trageweise seiner Mund-/und Nasenbedeckung hingewiesen wurde. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten den weiterhin sehr aggressiven Mann aufforderten sich auszuweisen, verweigerte er dies. Daraufhin sollte er zum Zwecke der Identitätsfeststellung zum Polizeirevier Rheinfelden verbracht werden, hierbei kam es zu Widerstandshandlungen und dem Einsatz von Pfefferspray. Verletzt wurde niemand.

Vo/RF SK/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell