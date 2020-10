Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Samstag, 03.10.2020, 02:30 - 05:00 Uhr, kam es in Endingen, Hauptstraße, zu einem Einbruch in die Gaststätte "Löwen".

Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein verschlossenes Fenster, um sich so den Zugang zum Objekt zu verschaffen. Anschließend wurden durch die Täter in der Gaststätte zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Zu weiterem Diebesgut ist bislang nichts bekannt, an der Gaststätte entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

