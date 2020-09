Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handy geklaut

Ludwigshafen (ots)

Eine 19-Jährige, die über eine Online-Plattform ein Handy verkaufen wollte, wurde am 31.08.2020 gegen 17:30 Uhr, von einem bislang Unbekannten getäuscht. Der Mann hatte sich auf ihre Annonce gemeldet und ein Treffen vereinbart, um das Mobiltelefon in Augenschein zu nehmen. Als ihm die 19-Jährige bei dem Treffen in der Marienstraße das Handy aushändigte, rannte er unvermittelt mit dem Telefon davon.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 20-30 Jahre alt, kurze Haare, sportlich. Zum Tatzeitpunkt trug er grüne Oberbekleidung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

