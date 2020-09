Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Einem 58-jähriger Mann aus Ludwigshafen wurde am Montagabend gegen 19:00 Uhr seine Umhängetasche geraubt. Der 58-Jährige sei mit einem anderen Mann in der Passage zwischen Berliner Platz und Yorckstraße, unter der ehemaligen Hochstraße, zusammengestoßen. Der andere Mann habe dem 58-Jährigen dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 58-Jährige sei zu Boden gegangen und dort noch einige Male geschlagen worden. Der unbekannte Mann habe dem am Boden Liegenden seine Umhängetasche mit Smartphone und Bargeld entwendet. Der Täter konnte sich unerkannt in Richtung Otto-Stabel-Straße entfernen. Er wird wie folgt beschrieben: 185 cm groß, ca. 25 - 30 Jahre alt, kräftig, dunkle Haare und war mit einem roten T-Shirt bekleidet. Der Mann sei in Begleitung einer ca. 25-jährigen Frau, die ca. 160 cm große war und dunkles schulterlanges Haar hatte.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell