Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto beschädigt und abgehauen

Ludwigshafen (ots)

In der Thomas-Mann-Straße kam es zu einem Fall von Unfallflucht. Zwischen dem 29.08.2020, 20 Uhr, und dem 30.08.2020, 16 Uhr, hatte ein 33-Jähriger seinen Mercedes an der Ecke zur Stefan-Zweig-Straße am Fahrbahnrand abgestellt. Eine bislang unbekannte Person touchierte in diesem Zeitraum das Auto und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

