Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit endet mit Androhung des Tasers

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Zu einem Streit in der Robert-Lauth-Straße in Ludwigshafen wurde die Polizei am Samstag, gegen 18:00 Uhr, gerufen. Dort konnte schließlich ein 29-jähriger stark alkoholisierter Mann aus Litauen angetroffen werden, welcher sich gegenüber der Polizei äußerst aggressiv und provokant verhielt. Nachdem sich der Mann auch nach Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte nicht beruhigte wurde diesem der Einsatz des Tasers angedroht. Der Mann schien hiervon zunächst unbeeindruckt und forderte die Polizei zum Zweikampf auf. Nach nochmaliger Androhung des Tasers konnten dem Mann schließlich die Handfesseln angelegt werden. Da seine Identität nicht feststand wurde er zur Dienststelle verbracht.

