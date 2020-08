Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrt mit Mofa endet im Krankenhaus

Ludwigshafen-Oppau (ots)

Die Fahrt eines 58-jährigen Mofafahrers endete am Samstag, den 29.08.20, mit der Einlieferung in ein Krankenhaus. Zunächst war der Fahrer gegen 23:45 Uhr mit seinem Mofa in der Edigheimer Straße gestürzt, wodurch er sich verletzte. Die Polizei fand jedoch lediglich den Roller an der Unfallörtlichkeit. Der Fahrer hatte zuvor den Heimweg angetreten. Dieser konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Der Fahrer wurde im Anschluss in einem Krankhaus versorgt. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet.

