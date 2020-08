Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Gruselclown in Oggersheim erschreckt Passanten

Ludwigshafen (ots)

Am 29.08.2020 gegen 19:30 Uhr meldete ein Spaziergänger im Bereich des Bolzplatzes in Oggersheim einen Jugendlichen, welcher mit einer Horrorclown-Maske bekleidet, sowie einer nicht funktionierenden Kettensäge die Passanten erschrecken würde. Nach Erblicken der eingesetzten Beamten flüchtete der Jugendliche fußläufig zu dessen Wohnanschrift, wo er dann einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Die von ihm mitgeführten Gegenstände wurden im Anschluss sichergestellt.

