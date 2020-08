Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vollbrand eines Pkw - Goerdeler Platz

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 28.08.2020, gegen 18:15 Uhr, geriet ein VW am Goerdeler Platz in Vollbrand. Dem Fahrer sowie dem Beifahrer gelang es zuvor den Pkw unverletzt zu verlassen. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das Feuer griff auf einen geparkten Mercedes über, des Weiteren wurde aufgrund der starken Hitzeentwicklung eine Laterne sowie der Straßenbelag beschädigt. Der Goerdeler Platz ist aktuell aus Richtung Leuschnerstraße nicht befahrbar. Derzeit wird bei dem PKW-Brand von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Schaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort, um das Herantreten von Schaulustigen an die Brandstelle zu verhindern.

