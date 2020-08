Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mofafahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr wurde ein 17-jähriger Mofa-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Straße leicht verletzt. Der 17-Jährige wollte in die Wollstraße abbiegen, als ein silberner Kleinwagen von hinten auf sein Mofa auffuhr. Der Mofafahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Verletzten oder den entstandenen Schaden zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem silbernen Auto geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



