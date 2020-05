Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß - Verursacherin stand offenbar unter Alkoholeinfluss

Neuss (ots)

Auf der Bundesstraße 9 stießen am Montagmorgen (18.05.), gegen 09:05 Uhr, zwei Fahrzeuge zusammen.

Eine 56-jährige Neusserin war mit ihrem Nissan auf der Jagenbergstraße in Richtung Bonner Straße unterwegs. Beim Verlassen des Kreisverkehrs in Höhe der Einmündung Jagenbergstraße/Bonner Straße in Richtung Grimlinghausen geriet der Wagen nach ersten Erkenntnissen gegen den Randstein der dortigen Fußgängerfurt. Beim Einlenken zog der Wagen nach links und driftete in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 63-jährige Neusserin, die in einem VW Polo saß, konnte nicht mehr ausweichen und beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Die Fahrerinnen erlitten schwere Verletzungen und mussten nach medizinischer Erstversorgung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei der Fahrerin des Nissan Alkoholgeruch fest. Die Neusserin musste sich einer Blutprobe unterziehen, ihren Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher.

Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr beseitigte austretende Flüssigkeiten. Der Unfallort auf der B9 musste zum Zweck der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden. Polizeibeamte regelten den Verkehr. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr. Fachkräfte des Zentralen Unfallaufnahmeteams unterstützten die weiteren Maßnahmen der Polizei. Das Verkehrskommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen.

