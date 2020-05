Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud

Angler entdeckt Pkw im Wasser

Lübeck (ots)

Am Freitagabend (08.05.2020) konnte durch einen Angler ein Fahrzeug in der Wakenitz entdeckt werden. Eine Bergung des Pkw erfolgt aufgrund nicht vorhandener aktueller Gefahr erst in nächster Zeit.

Gegen 19.00 Uhr wurde Beamten des 3. Polizeirevieres durch einen Angler mitgeteilt, dass dieser beim Angeln auf der Wakenitz, zwischen Badestelle "Kleiner See" und der Eisenbahnbrücke, einen Pkw im Wasser gefunden hätte. Durch die eingesetzten Beamten konnte aufgrund der einsetzenden Dunkelheit zunächst kein Fahrzeug im Wasser festgestellt werden. Am nächsten Tag (09.05.2020) wurde die vermeintliche Stelle nochmals durch Polizeibeamte und die Berufsfeuerwehr Lübeck aufgesucht. Hierbei konnte durch einen Taucher der Berufsfeuerwehr dann tatsächlich ein Pkw, ein Skoda, im Wasser aufgefunden werden. Aufgrund des Zustandes des Fahrzeuges muss davon ausgegangen werden, dass sich dieses schon länger im Wasser befindet. Da durch den Skoda aktuell keine Gefahr ausgeht, erfolgt eine Bergung nach jetzigem Kenntnisstand nicht umgehend.

Die Polizeistation St. Jürgen hat die Sachbearbeitung übernommen.

