Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Gespann außer Kontrolle

Verletzungen erlitt am Montag bei einem Unfall bei Ehingen ein 68-Jähriger.

Ulm (ots)

Der Mann fuhr gegen 14.15 Uhr von Rißtissen in Richtung Laupheim. Er war mit einem Kia und Anhänger unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei ihm ein Lastwagen entgegengekommen. Deswegen sei der Fahrer des Gespanns ins Bankett ausgewichen. Der Anhänger geriet daraufhin ins Schlingern und stieß gegen einen entgegenkommenden Opel. Danach kam das Gespann von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Anhänger riss ab und fuhr ins Unterholz. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich der 68-Jährige nur leicht. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst barg das Gespann. Die Polizei (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den drei Fahrzeugen auf 5.000 Euro.

Die Polizei mahnt, die Geschwindigkeit der Fahrbahn, der Sicht und der Witterung anzupassen. Auch zu den persönlichen Fähigkeiten des Fahrers muss sie passen, zum Verhalten des Fahrzeugs und vielen anderen Dingen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lieber langsamer zu fahren. Und lieber etwas später anzukommen als gar nicht. Weitere Tipps gibt die Polizei im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++11283521

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell