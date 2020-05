Polizeidirektion Lübeck

Auseinandersetzung in Sereetz - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Montag (04. Mai) kam es in Sereetz zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf offensichtlich ein Mann eine 29-jährige Frau bedrängte und leicht verletzte. Die Polizei in Ratekau sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Gegen 12:45 Uhr schlichtete die Polizei im Bereich Schwartauer Straße / Ecke Hamburger Straße einem lautstarken Streit zwischen einem Mann und einer Frau, bei dem es offenbar auch zu Handgreiflichkeiten gekommen war. In diesem Fall wird jetzt aufgrund des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die das Tatgeschehen am Montagmittag beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Ratekau (Ratekau.PSt@polizei.landsh.de ) unter der Rufnummer 04504-70 88 880 entgegen.

