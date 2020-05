Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- St. Gertrud

Flüchtiger Rollerfahrer gestellt

Lübeck (ots)

Warum sich ein Lübecker am Sonntagvormittag (03.05.2020) einer Verkehrskontrolle durch Flucht entziehen wollte, stellte sich schnell heraus. Der Rollerfahrer stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln, hatte keinen Führerschein und weder das Kennzeichen gehörte zu dem Leichtkraftrad noch das Zulassungssiegel und der TÜV-Stempel zum Kennzeichen.

Gegen 10:40 Uhr wollten die Beamten des 3. Polizeireviers Lübeck eine Verkehrskontrolle in der Straße Neue Hafenstraße durchführen. Der Rollerfahrer beschleunigte sein schwarzes Leichtkraftrad der Marke Piaggio und er reagierte weder auf Blaulicht noch auf Martinshorn. Die Fahrt führte über eine "Rotlicht" zeigende Ampel quer durch Karlshof bis zu einem Waldweg in Richtung Israelsdorf, welcher für den Streifenwagen nicht befahrbar war. Kurze Zeit später kontrollierten die Polizisten einen Fußgänger auf dem offensichtlich die Beschreibung dem flüchtigen Rollerfahrer glich. In dem Socken des Tatverdächtigen konnte bei der Durchsuchung ein Rollerschlüssel aufgefunden werden. Der 33-jährige Lübecker reagierte nach einem Test positiv auf den Konsum von Betäubungsmitteln - eine Blutprobenentnahme war die Folge. Der schwarze Roller konnte in der Nähe festgestellt werden und der zuvor aufgefundene Fahrzeugschlüssel passte ins Zündschloss. Das angebrachte Kennzeichen gehörte jedoch nicht zum Roller. Weiterhin besaß der Lübecker keine gültige Fahrerlaubnis und es bestand der Verdacht, dass er den Roller unerlaubt genutzt hatte. Weil nicht geklärt werden konnte, wem das Leichtkraftrad gehört, stellte die Polizei es sicher. Ob weitere Straftaten noch erfüllt sind, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese werden durch das 3. Polizeirevier Lübeck geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle; Öffentlichkeitsarbeit

Vanessa Gräfin von Hahn

Telefon: 0451 - 131 - 2008

Fax: 0451-131 2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell