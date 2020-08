Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl eines Rollers

Ludwigshafen-Edigheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde aus einer Garageneinfahrt in der Anglerstraße in Ludwigshafen ein Roller entwendet. Dieser konnte stark beschädigt in einer Parkanlage in unmittelbarer Nähe wieder aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten Tel.: 0621-963 2222.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell