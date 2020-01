Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Körperverletzung

Greven (ots)

Am späten Donnerstagabend (16.01.2020) ist die Polizei zur Marktstraße gerufen worden. Den Angaben zufolge war es dort gegen 23.40 Uhr zu einer Körperverletzung und in dem Zusammenhang zu einer Sachbeschädigung gekommen. Vor Ort wurden ein 48-jähriger Grevener sowie ein Taxifahrer angetroffen. Der 48-Jährige wies leichte Verletzungen auf. Den Schilderungen zufolge hatte der Grevener eine Lokalität verlassen und war auf dem Weg zu dem von ihm bestellten Taxi. Unvermittelt kamen zwei männliche Personen auf ihn zu. Einer der Beiden schlug auf ihn ein. Dabei stürzte der Geschädigte und fiel gegen das geparkte Taxi. An dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die beiden Unbekannten waren geflüchtet und konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Person, die geschlagen hatte, war etwa 30 bis 40 Jahre alt, 170 cm bis 175 cm groß, schlank und trug eine dunkle Wollmütze. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

