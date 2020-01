Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel-Dreierwalde, PKW-Aufbruch

Hörstel (ots)

An der Winkelstraße ist in der Nacht zum Donnerstag (16.01.2020) ein Auto aufgebrochen worden. Der oder die Täter schlugen an dem VW Polo die Scheibe der Fahrertür ein. Scheinbar stiegen sie dann aber nicht in den Wagen ein. Der Schaden am Auto beträgt mehrere Hundert Euro. Zudem hatten die Täter sich in einem dortigen Schuppen aufgehalten und daraus ein Werkzeug gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 20.45 Uhr, und Donnerstagvormittag. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell