POL-ST: Kreis Steinfurt/Lienen, Witterung kann zu Glätte führen

Am Freitagmorgen (17.01.2020) kam es aufgrund glatter Fahrbahnen zu zwei Unfällen in Holperdorp. Um 06.35 Uhr kam ein PKW in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Es entstanden Sachschäden. Personen wurden nicht verletzt. Um 07.10 Uhr stürzte eine Fahrradfahrerin und erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei bittet um besondere Vorsicht: Glättegefahren sind bei Fahrtantritt nicht immer sofort zu erkennen. Der Umstand, dass es vor der eigenen Haustür nicht glatt ist, kann trügerisch sein. Auf besonders gefährdeten Streckenabschnitten, wie in Waldstücken/-schneisen, auf Brücken oder anderen windausgesetzten Stellen kann plötzlich Glätte auftreten. Die Polizei appelliert: Kalkulieren Sie derartige Gefahren ein. Besonders vorsichtig müssen Zweiradfahrerinnen und -fahrer sein.

