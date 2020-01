Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsunfallflucht

Lienen (ots)

Auf der Straße Mühlenbreede wurde am Sonntag (12.01.2020), gegen 07.00 Uhr, ein grauer Pkw Alfa Romeo geparkt. Als am Montag (13.01.2020), gegen 12.00 Uhr, der Pkw wieder benutzt werden sollte, wurde ein deutlicher Unfallschaden an den beiden linken Türen festgestellt. Den Spuren nach könnte ein Fahrzeug bei einem Wendemanöver gegen den geparkten Pkw geraten sein. An dem Alfa Romeo ist ein Sachschaden von etwa 2500 Euro entstanden. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter Tel: 05481/9337-4515 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

