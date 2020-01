Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg-Ledde, Feuer gemeldet

Tecklenburg (ots)

Ein Zeuge hat in der Nacht zum Freitag (17.01.2020), um 01.45 Uhr, in einem Waldstück in Tecklenburg/Ledde ein Feuer bemerkt. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden das Feuer im Bereich der Sundernstraße. Auf einer Fläche von cirka acht Quadratmetern brannte Totholz in einem Wald. Die Feuerwehr Ledde konnte den Brand löschen. Aufgrund der Gesamtumstände kann eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden. Hinweise auf einen Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell