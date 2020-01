Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall Tecklenburger Straße

Lengerich (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden ist die Polizei am Montagvormittag (13.01.2020) gerufen worden. Auf dem Aldi-Parkplatz an der Tecklenburger Straße war ein Opel Agila, der Münsteraner Kennzeichen hat, angefahren worden. Der Wagen war am Morgen dort geparkt worden und zwei Familienangehörige verließen mit unterschiedlichen Zielen die Örtlichkeit. Um 10.15 Uhr kehrte ein Familienangehöriger zurück. Da der 43-Jährige nun noch Einkaufen ging, hinterließ der 43-Jährige auf einem Zettel eine entsprechende Nachricht am Fahrzeug der noch nicht anwesenden Fahrerin. Um 10.45 Uhr kehrte diese dann zurück und fand den Zettel. Zwischenzeitlich hatte jemand, möglicherweise der Unfallverusacher/die Veruarsacherin, auf diesem Zettel eine Telefonnummer hinzugefügt. Die Frau stellte am rechten hinteren Radauschnitt einen leichten Sachschaden fest. Unter der notierten Rufnummer konnte jedoch niemand erreicht werden, da es sich um eine nicht existierende Rufnummer handelt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unfall unter Telefon 05481/9337-4515.

