POL-ST: Rheine, Unfallbeteiligter wird gesucht

Am Mittwoch (15.01.2020) kam es gegen 10.10 Uhr im Bereich der Forckenbeckstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere parkende Fahrzeuge angefahren wurden. Den Unfallspuren nach waren die Beschädigungen an den parkenden Fahrzeugen durch einen vorbei fahrenden Pkw hervorgerufen worden. Mittlerweile ist der Verursacher bei der Polizei bekannt. Von der Unfallstelle hatte sich vor Eintreffen der Polizei eines der beschädigten Fahrzeuge, vermutlich ein Smart Roadster mit einem auffallend großen Aufkleber auf der Motorhaube, entfernt. Offensichtlich ist der Schaden an dem Fahrzeug gering oder ist sogar noch nicht bemerkt worden. Die Polizei in Rheine bittet diesen Pkw - Fahrer sich mit ihr unter der Telefonnummer 05971/ 938 - 4215 in Verbindung zu setzen.

