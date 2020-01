POL-ST: Rheine-Mesum, Verkehrsunfall

Polizei Steinfurt

Auf dem Burgsteinfurter Damm ist am Donnerstagnachmittag (16.01.2020) ein PKW mit einem Motorroller kollidiert. Dabei erlitt die 38-jährige Zweiradfahrerin schwere Verletzungen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und die Spuren vor Ort gesichert. Die Unfallstelle war bis etwa 15.40 Uhr komplett gesperrt. Den Schilderungen zufolge wollte die in Richtung Mesum fahrende 38-jährige Motorrollerfahrerin gegen 14.00 Uhr nach links auf den Herzogstannenweg abbiegen. In dem Moment näherte sich von hinten der ebenfalls in Richtung Mesum fahrende PKW einer 26-jährigen Rheinenserin. Diese wollte den Schilderungen zufolge den Roller überholen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Rollerfahrerin zu Boden stürzte. Am Auto entstanden Sachschäden, die auf ungefähr 4.000 Euro geschätzt werden. Am Mototorroller entstand Totalschaden, der etwa 1.000 Euro beträgt.

