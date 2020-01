Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, KFZ-Delikte

Rheine (ots)

An der Servatiistraße haben unbekannte Personen in der Nacht zum Donnerstag (16.01.2020) einen VW Golf aufgebrochen. Der oder die Täter hebelten an der Fahrerseite des Fahrzeugs die hintere Tür auf. Aus dem Golf wurde offenbar nichts gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 21.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 06.30 Uhr. Ein Diebstahl aus einem PKW ist am Ahornweg in Wadelheim verübt worden. Nachdem die Täter in das Fahrzeug gelangt waren, suchten sie darin nach Wertgegenständen und stahlen etwas Bargeld sowie persönliche Papiere. Hier waren die Diebe zwischen Mittwochabend 20.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.20 Uhr, am Werk. Die Polizei bittet um Hinweise untere Telefon 05971/938-4215.

