POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.12.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Assamstadt: Gegen einen Baum gefahren

Wegen eines entgegenkommenden PKW musste ein 20-Jähriger am Donnerstagmorgen bei Assamstadt mit seinem PKW ausweichen und kollidierte mit einem Baum. Der junge Mann war gegen 6.45 Uhr mit seinem BMW von Assamstadt in Fahrtrichtung Bobstadt unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihm ein schwarzer Kombi zur Hälfte auf seiner Fahrbahn entgegen, sodass er ausweichen musste. Bei dem Ausweichmanöver geriet der BMW auf das schneebedeckte Bankett, rutschte in den Straßengraben und prallte dann gegen einen Baum. Der mutmaßliche Verursacher des Unfalls fuhr jedoch einfach weiter ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Glücklicherweise wurde der 20-Jährige bei der Kollision nicht verletzt. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den entgegenkommenden schwarzen Kombi geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 549900 in Verbindung setzen.

Lauda: Auto übersehen

Ein Verkehrsunfall, bei dem 15.000 Euro Sachschaden entstand ereignete sich am Donnerstag in Lauda. Der Fahrer eines Busses war gegen 17 Uhr auf der Poststraße unterwegs. Offenbar übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW, sodass die beiden Fahrzeuge zusammenstießen. Glücklicherweise wurde keiner der beteiligten Personen verletzt. Die Kreuzung war während der gesamten Unfallaufnahme gesperrt. Während der Omnibus nach dem Vorfall seine Fahrt wieder fortsetzen konnte, musste der beteiligte PKW aufgrund seiner Beschädigungen abgeschleppt werden.

Tauberbischofsheim: Zwei Kleinlaster, ein Unfall

Am Donnerstagnachmittag war die B290 bei Tauberbischofsheim nach einem Verkehrsunfall kurzzeitig gesperrt. Ein 32-Jähriger war kurz nach 14 Uhr mit seinem Kleinlastwagen auf der Autobahn 81 von Heilbronn kommend unterwegs und wollte dann auf der B290 in Richtung Tauberbsichofsheim weiterfahren. Beim Einfahren in die Bundessstraße übersah er offenbar den Klein-LKW eines 25-Jährigen, sodass die beiden Laster kollidierten. Aufgrund von körperlichen Beschwerden nach dem Zusammenstoß wurde der 25 jahre alte Mann ins Krankenhaus gebracht, der 32-jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhre von zirka 12.000 Euro.

Wertheim-Eichel: 1.000 Euro Sachschaden angerichtet

Seine Wut an einem geparkten PKW ließ ein Unbekannter offenbar am Donnerstag im Wertheimer Ortsteil Eichel aus. Der betroffene Opel Mokka war im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr am Fahrbahnrand der Würzburger Straße geparkt. Während dieser Zeit muss eine Person gegen die linke, vordere Fahrzeugtür getreten haben und richtete damit Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro an. Hinweise auf den Unbekannten gehen an das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890.

Polizeipräsidium Heilbronn: Zahlreiche witterungsbedingte Unfälle und Behinderungen

Am Morgen des Freitags wurden der Polizei zahlreiche witterungsbedingte Behinderungen und Unfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn gemeldet. Insgesamt waren es bis 10 Uhr 19 Unfälle und zehn Behinderungen wie vereiste Fahrbahnen oder feststeckende Lastwagen. Bei einem Unfall bei Aglasterhausen wurde der Fahrer eines PKW, der von der Straße abkam und sich überschlug, leicht verletzt. Bei allen anderen Unfällen blieb es beim Sachschaden. In Lohrbach rutschten am Bahndamm mehrere Autos von der spiegelglatten Straße in einen Vorgarten. Aus dem Landkreis Heilbronn wurden fünf, aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sechs und aus dem Main-Tauber-Kreis vier und aus dem Hohenlohekreis drei Unfälle gemeldet. Insbesondere in den Löwensteiner Bergen gab es vereiste Straßen, aber auch im Bereich Schöntal und bei Buchen standen mehrere LKW quer und konnten nicht weiterfahren. Bei Neuenstein blockierte ein quer stehender Lastwagen eine Straße.

Boxberg: Nach Unfall einfach weitergefahren

Einfach weitergefahren ist ein Unbekannter am Freitagvormittag bei Boxberg, nachdem er mit seinem Auto auf die Gegenfahrspur geraten ist und einen Unfall verursacht hatte. Gegen 9.45 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem VW von Bad Mergentheim kommend in Fahrtrichtung Boxberg unterwegs. Kurz nach der Abzweigung nach Bobstadt kam dem Mann eine Fahrzeugkolonne mit etwa fünf Fahrzeugen entgegen. Einer der entgegenkommenden PKW fuhr zu weit auf der Gegenfahrbahn, sodass die Außenspiegel der PKW aneinanderschlugen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern fuhr der Lenker des vermutlich blauen PKW weiter. An dem Fahrzeug des 44-Jährigen enstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, eventuell auch die übrigen Fahrer der entgegenkommenden Fahrzeugkolonne, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Grünsfeld: Arbeitsunfall

Bei einem Arbeitsunfall zog sich ein 21-Jähriger am Freitagmorgen in Grünsfeld schwere Verletzungen zu. Der bei einer Firma in der Straße "Waltersberg" beschäftigte Mann war mit einem Hochhubwagen unterwegs. Beim Absteigen von dem Gefährt betätigte er aus Versehen den Rückwärtsgang, sodass der 21-Jährige zwischen Wand und Hubwagentrittbrett einklemmt wurde. Der Mann wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

