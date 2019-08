Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: 18jähriger Fahranfänger wird bei Verkehrsunfall in Edewecht schwer verletzt +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, dem 02.08.2019, gegen 14:40 Uhr kommt es auf der Bundesstraße 401 in Edewecht, Ortsteil Süddorf, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 18jähriger Fahranfänger aus Edewecht mit seinem PKLW Peugeot die Bundesstraße 401 in Richtung Papenburg. Nach dem Durchfahren einer Doppelkurve geriet der PKW aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW geriet über den Grünstreifen in die Böschung und prallte dort gegen kleinere Bäume und Gestrüpp. Durch diesen Anprall wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und der offensichtlich nicht angeschnallte Fahrzeugführer aus dem Fahrzeug geschleudert. Das Unfallopfer wurde dabei schwer verletzt und nach einer notärztlichen Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert. Am nicht mehr fahrbereiten PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden und das Fahrzeug musste von einem beauftragen Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Entgegen erster Meldung flossen keine Betriebsstoffe in den angrenzenden Küstenkanal, weshalb die freiwillige Feuerwehr alarmiert wurde. Diese war mit mehreren Einsatzfahrzeugen und Feuerwehrkameraden vor Ort. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme und der anschließenden Reinigunsgarbeiten musste die Fahrbahn für eine Stunde voll gesperrt werden. Zeugen, die den eigentlichen Unfallhergang beobachtet habe, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel. 04403/9270 zu melden.

