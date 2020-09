Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Grundlos ins Gesicht geschlagen

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17:00 Uhr wurde ein 40-jähriger Mann in der Arnulfstraße von einem Unbekannten grundlos geschlagen. Der Unbekannte sei plötzlich vor dem 40-Jährigen aufgetaucht und habe ihm grundlos mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Täter sei dann in Richtung Rottstraße weggerannt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 190cm groß, muskulös, hatte kurzes schwarzes Haar, trug ein oranges T-Shirt, weiße kurze Hosen und Sandalen (welche er während der Flucht auszog und trug).

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

