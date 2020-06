Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Einbruch in Reihenhaus

Ennepetal (ots)

In der Zeit vom 10.06., 19:00 Uhr bis zum 11.06., 16:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Reihenhaus Am Hohlweg ein, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Sie durchsuchten die Wohnräume und verließen die Tatörtlichkeit unbemerkt. Zur Beute konnten bislang keine Angaben gemacht werden.

