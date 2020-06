Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis - Verkehrskontrollen am langen Wochenende

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am Wochenende überwachte der Verkehrsdienst der örtlichen Polizei die bekannten Ausflugsstrecken für Kräder, insbesondere im Wodantal, im Felderbachtal und im Bereich der Gemüsescheune Elfringhausen. Der überwiegende Teil der kontrollierten Kradfahrer verhielt sich vorbildlich, es waren aber auch einige Geschwindigkeitsverstöße zu sanktionieren. Im Einsatz war auch wieder das zivile Polizeimotorrad des Verkehrsdienstes (ProViDa), das, ausgestattet mit einer Videokamera, die gefahrene Geschwindigkeit misst und andere Verkehrsverstöße aufzeichnet. Fronleichnam wurde es zwei Sportwagenfahrern zum Verhängnis: Ein Pkw Audi und ein Pkw Porsche Cabrio wurden im Bereich der Gederner Straße in Herdecke mit stark überhöhter Geschwindigkeit gemessen, der Porsche verstieß zusätzlich gegen das Überholverbot. Beide männlichen Fahrer mittleren Alters müssen mit einem Fahrverbot und hohen Geldbußen rechnen. Vor knapp sechs Wochen ist der neue Bußgeldkatalog in Kraft getreten. Er sieht eine Anhebung der Verwarn- und Bußgelder sowie einen schnelleren Verlust des Führerscheins bei Geschwindigkeitsverstößen vor.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell