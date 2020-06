Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Tageswohnungseinbruch in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung

Schwelm (ots)

Am Mittwoch, den 10.06.2020, in der Zeit von 14 bis 17.30 Uhr gelangten unbekannte Täter auf bislang nicht geklärter Weise in das Zimmer des Geschädigten. Hier brachen der oder die Täter einen Einbauschrank auf, entwendeten Unterhaltungselektronik und Tabakwaren bevor sie das Zimmer unendeckt wieder verließen.

