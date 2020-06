Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Streit unter Jugendlichen endet in Körperverletzung

Gevelsberg (ots)

Am 12.06. gegen 01:30 Uhr hielten sich fünf Jugendliche auf einem Parkplatz am Ennepebogen auf und gerieten mit zwei anderen Jugendlichen in Streit, die dort entlang gingen. Der Streit eskalierte schnell, die Jugendlichen (alle zwischen 17 und 25 Jahren alt, aus Sprockhövel, Schwelm und Gevelsberg) schlugen und traten sich gegenseitig. Im weiteren Verlauf nutzte einer der Beteiligten seinen Gürtel als Schlagwerkzeug, ein anderer zog ein Messer. In der Absicht, einen Freund zu schützen, wurde ein 18-jähriger Schwelmer durch einen Schnitt am Arm leicht verletzt. Die Beteiligten entfernten sich mit Pkw von der Örtlichkeit, konnten jedoch im Umfeld noch angetroffen werden. Die Personalien wurden festgehalten, die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen.

