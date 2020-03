Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm/Hattingen- Lkw Kontrollen

Schwelm/Hattingen (ots)

Am Dienstag und Donnerstag wurden durch den Verkehrsdienst gezielte Lkw Kontrollen durchgeführt. In Zusammenarbeit mit Zoll und Veterinäramt wurden in Schwelm und Hattingen insgesamt 39 Lkw genau unter die Lupe genommen. Das ist die Bilanz der Polizei:

- 7 Verstöße gegen Sozialvorschriften (u.a. Lenk- und Ruhezeiten)

Denken Sie dran: Lenk- und Ruhezeiten wurden eingeführt, um das Unfallrisiko auf den Straßen zu verringern und die Fahrer zu schützen.

