Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Emmendingen

Freiburg (ots)

Lkrs. Emmendingen, 79312 Emmendingen, OT Bürkle-Bleiche

Am 02.09.2020 zwischen 08:00 Uhr - 11:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Heinrich-Heine-Straße Ecke Wiesenstraße einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten roten Mercedes. Der Pkw wurde hierbei im Bereich des Stoßfängers vorne links nicht unerheblich beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07641/582-0 beim Polizeirevier Emmendingen zu melden.

bw/RE GG/FLZ

