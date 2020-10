Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Gottenheim - Am Donnerstagmorgen, 01.10.2020, um 10:20 Uhr, kam es zur Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem ihr nachfolgenden Pkw. Die 54-Jährige fuhr mit ihrem an der Leine geführten Hund auf der Wasenweilerstraße (K4995) in Richtung Gottenheim und bog nach links auf einen Feldweg in Richtung Neubaugebiet ab. Der 60-jährige Autofahrer wollte die Frau in diesem Moment überholen und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Hinweise bitte an das Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667-91170.

