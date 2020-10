Polizeipräsidium Freiburg

Am Samstagnacht, 03.10.2020, gegen 23.30 Uhr, wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall in der Rheinstraße in Bad Bellingen unterrichtet. Ein vierrädriges Leichtkraftfahrzeug mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 25 Km/h war von der Fahrbahn abgekommen und hatte an einem Treppenabgang ein Geländer beschädigt. Der Fahrzeugführer hatte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt und das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug einfach auf der Straße zurückgelassen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem PRev Weil am Rhein,Tel. 07621 9797-0, in Verbindung zu setzen.

