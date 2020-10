Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auseinandersetzung in Weil-Friedlingen

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereich: Landkreis Lörrach

Weil am Rhein, Ortsteil Friedlingen

Am Samstagabend, 03.10.2020, gegen 18:30 Uhr, kam es bei einem Imbiss in Weil am Rhein-Friedlingen zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Nach einem vorangegangenen verbalen Streit zwischen zwei Personen schlug der eine dem anderen plötzlich ins Gesicht. Der Geschädigte und dessen Bruder schlugen daraufhin mit Stühlen auf den vorherigen Angreifer ein und verletzten diesen schwer am Ohr, so dass dieser kurzzeitig weggetreten war. Der verletzte Angreifer musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem PRev Weil am Rhein,Tel. 07621 9797-0, in Verbindung zu setzen.

RH/RW u. Oß/FLZ

