Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Junges Quartett bei Diebestour erwischt

Kaiserslautern (ots)

Drei Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren und eine Jugendliche im Alter von 14 Jahren waren am Mittwoch auf Beutezug in der Innenstadt unterwegs. Das Quartett wird verdächtigt, in mehreren Geschäften Kleidung, Kosmetikartikel und Parfum gestohlen zu haben. Die mutmaßlichen Diebe zogen von Drogeriemarkt zu Drogeriemarkt und von Bekleidungsgeschäft zu Bekleidungsgeschäft. Ein Ladendetektiv beendete das Treiben und informierte die Polizei. Bislang konnten drei geschädigte Betriebe ermittelt werden. Die "Bande" erbeutete Waren im Wert von mindestens 500 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

