Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Polizei sucht Fahrer eines schwarzen BMW

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Der Fahrer eines schwarzen BMW hat heute Morgen (Donnerstag, 5. März 2020) auf der Bundesstraße 270 zwischen Schopp und Breitenau einen Unfall verursacht. Der Unbekannte flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrer.

Der Unbekannte fuhr gegen 7.50 Uhr auf der Landstraße von Stelzenberg kommend in Richtung der Bundesstraße. An der Einmündung zur B 270 achtete der Fahrzeugführer nicht auf die Vorfahrt eines bevorrechtigten Autofahrers. Der BMW kollidierte mit dem Wagen des 19-Jährigen und mit einem Baustellenschild, dann flüchtete der Unfallverursacher. Am Auto des 19-Jährigen entstand Sachschaden. Die Polizei schätzt ihn auf mindestens 1.000 Euro. Der BMW dürfte ebenfalls, vermutlich im Frontbereich, beschädigt sein. Zeugen, die Hinweise zu dem Auto beziehungsweise dessen Fahrer geben können oder die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell