Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken -Unbekannte warfen Scheibe mit Schirmständer ein

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Dienstag, 22.00 Uhr, bis Mittwoch, 06.00 Uhr, warfen Unbekannte die Scheibe einer Pflegeeinrichtung an der Kirchstraße mit einem Schirmständer ein und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Büros. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Ob und was die Täter an Beute machten, ist bislang unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

