Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots)

Weil er unter Drogeneinfluss am Steuer seines Fahrzeugs saß, hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 23-Jährige fiel gegen 5.40 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Brahmsstraße auf, weil er drogentypisches Verhalten an den Tag legte. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht.

Daraufhin wurde der Pkw des jungen Mannes durchsucht. Dabei fanden die Beamten im Rucksack und im Geldbeutel des Beifahrers mehrere Tütchen mit grünen und weißen Substanzen, wobei es sich vermutlich um Cannabis und Kokain handelt. Der Fahrer selbst händigte den Polizisten auch noch ein Tütchen mit einer braunen Substanz aus und gab an, dass es sich dabei um Haschisch handele.

Die Substanzen wurden sichergestellt und der Fahrer für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Er musste eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. Zudem erhalten beide Männer eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Weil keiner der Männer in der Lage war, den Pkw weiter zu führen, wurde eine Abschleppfirma verständigt, die den Wagen auf einen Parkplatz umsetzte.

Bereits am späten Samstagabend hatten Polizeibeamte in der Moltkestraße eine Trunkenheitsfahrt verhindert. Sie waren während einer Streifenfahrt auf einen Mann aufmerksam geworden, der deutlich alkoholisiert war. Weil er neben einem Fahrrad stand, wurde er vorsorglich kontrolliert. Einen Atemalkoholtest lehnte der 41-Jährige allerdings ab. Da es sich aber tatsächlich um sein Fahrrad handelte, das neben ihm stand, wurde die Luft aus den Reifen gelassen, um sicherzugehen, dass er nicht in seinem Zustand mit dem Rad losfährt.

Seinen Führerschein abgeben musste hingegen ein 46-jähriger Mann am Sonntagnachmittag. Zeugen hatten kurz vor 16 Uhr die Polizei verständigt und gemeldet, dass in der Kaiserstraße ein Auto in Schlangenlinien unterwegs sei.

Dank des abgelesenen Kennzeichens konnte der Fahrzeughalter ermittelt werden. Ihm wurde zu Hause ein Besuch abgestattet. Als die Beamten an der Adresse ankamen, konnten sie selbst sehen, wie der Mann seinen Wagen gerade einparkte. Der Grund für die Schlangenlinien wurde bei der Kontrolle des 46-Jährigen dann schnell klar: Er stand unter Alkoholeinfluss - laut Schnelltest hatte er 1,08 Promille. Der Mann musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Führerschein und Autoschlüssel wurden sichergestellt. |cri

