Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vorfahrt missachtet

Eine Verletzte

Bocholt (ots)

Gegen 23.15 Uhr war eine 19-jährige Frau aus Rhede mit ihrem Auto auf der Habichtstraße unterwegs. An der Kreuzung Habichtstraße / Dinxperloer Straße wollte sie nach links auf die Dinxperloer Straße abbiegen, übersah aber einen 28-jährigen Bocholter und dessen 23-jährige Beifahrerin, die mit dem Auto die Dinxperloer Straße stadtauswärts befuhren. Die Fahrzeuge kollidierten. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Beifahrerin aus Bocholt in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

