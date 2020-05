Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vorfahrt missachtet, Einbruch in Firma

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen an zwei Pkw entstanden. Ein 43-Jähriger war um 5.50 Uhr mit seinem Citroen auf der K 6722 von Sickenhausen herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Kreisstraße nach Altenburg übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Ford einer 60 Jahre alten Frau, die in Richtung Rommelsbach fuhr. Die Kollision war so heftig, dass beideFahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Unfallbeteiligten unverletzt. (ms)

Metzingen (RT): Tresor aufgebrochen (Zeugenaufruf)

In einen metallverarbeitenden Betrieb in der Carl-Zeiss-Straße sind Unbekannte überdas vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, elf Uhr, und Montag, vier Uhr, verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutrittzum Firmengebäude, dass sie in der Folge komplett durchsuchten. Dabei stießen sieauf einen Tresor, den sie mit brachialer Gewalt aufwuchteten. Da sich darin aber nichts von Wert befand, dürften sie den derzeitigen Ermittlungen zufolge, ohne Beutewieder abgezogen sein, wobei sie einen beträchtlichen Sachschaden hinterließen. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat mit Unterstützung der Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die im genannten Zeitraum in dem Industriegebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Metzingen unter der Telefonnummer 07123/924-0 entgegen. (cw)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102





Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell