POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle; Einbrüche; Raub; Motorroller gestohlen; Zigarettenautomat aufgebrochen; Pkw-Aufbruch

Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus in der Hohentwielstraße in Sickenhausen ist am Sonntagnachmittag eingebrochen worden. Der Einbrecher verschaffte sich im Zeitraum zwischen 15 und 16 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude. Erkenntnisse über ein mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. (sm)

Reutlingen (RT): Nach Einbruchsversuch festgenommen

Nachdem er versucht hatte, in ein Geschäft in der Innenstadt einzubrechen, haben Polizeibeamte am frühen Montagmorgen einen 42-Jährigen festgenommen. Kurz nach drei Uhr versuchte der Einbrecher über ein eingeschlagenes Fenster ins Innere eines Ladens in der Albstraße zu gelangen. Dabei wurde er von einer Anwohnerin entdeckt, die richtigerweise umgehend einen Notruf absetzte. Dadurch gelang es den alarmierten Beamten, den Mann noch am Tatort vorläufig festzunehmen. Das Innere des Gebäudes hatte er nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betreten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der 42-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Laufe des Vormittags wieder auf freien Fuß entlassen und bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. (rn)

Metzingen (RT): In Schule eingebrochen

In mehrere Räume einer Schule in der Neugreuthstraße ist in der Nacht zum Sonntag eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter drangen über eingeschlagene beziehungsweise eingeworfene Fenster in der Zeit von 18 Uhr bis 7.15 Uhr in die Räumlichkeiten ein. Dort durchsuchten die Einbrecher mehrere Schränke, die sie zum Teil gewaltsam öffneten. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Engstingen (RT): Zigarettenautomat aufgebrochen

Einen Zigarettenautomat haben Unbekannte in der Eberhard-Finckh-Straße mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Am Sonntagmorgen, gegen 10.40 Uhr, entdeckte ein Streife des Polizeireviers Pfullingen den vor einer Gaststätte befestigten Automaten. Die Diebe hatten den Automaten vermutlich mit einem Trennschneider aufgeflext und eine noch unbekannte Anzahl an Zigaretten gestohlen. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Pliezhausen (RT): Motorroller gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat am Sonntag in der Zeit zwischen elf Uhr und 19.30 Uhr einen in der Alten Steige im Freien abgestellten anthrazitfarbenen Piaggio-Roller mit dem Kennzeichen RT-HM 61 gestohlen. Der dreirädrige Motorroller war verschlossen vor einem Wohnhaus abgestellt gewesen. Der Polizeiposten Pliezhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 07127/7340. (sm)

Lichtenstein (RT): Radfahrerin bei Sturz verletzt

Schwere Verletzungen hat eine junge Frau beim Sturz von ihrem Fahrrad am Sonntagnachmittag erlitten. Die 22-Jährige war kurz nach 14.15 Uhr auf der alten Zahnradstrecke bergab in Richtung Unterhausen unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge bremste sie zu stark mit der Vorderradbremse, überschlug sich und stürzte auf den asphaltierten Weg. Die Radfahrerin zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. (sm)

Reichenbach an der Fils (ES): Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Mutmaßlich alkoholisiert hat ein 30-Jähriger am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Mann befuhr gegen 17.40 Uhr mit einem BMW die Ulmer Straße in Richtung Ebersbach, als er beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten BMW streifte. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der 30-jährige Autofahrer seine Fahrt fort. Da von Zeugen das Kennzeichen des flüchtenden BMW abgelesen wurde, konnte der Unfallverursacher durch die alarmierte Polizei rasch ermittelt werden. Bei einer sofortigen Überprüfung der Halteranschrift konnte der 30-Jährige angetroffen werden. Sein BMW befand sich ebenfalls an der Wohnanschrift und wies entsprechende Unfallschäden auf. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden an beiden BMW wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (sm)

Aichtal (ES): Schwer verletzter Pedelec-Fahrer

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz am Sonntagnachmittag zwischen Grötzingen und Aich zugezogen. Der 50-Jährige fuhr kurz vor 14.30 Uhr mit seinem Pedelec im Bereich der L1185 auf einem Radweg, als er ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt zu Fall kam. Der Mann zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste und dort stationär aufgenommen wurde. An dem Pedelec entstand Sachschaden von rund 500 Euro. (sm)

Lenningen (ES): Verletzte Motorradfahrerin

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Gutenberger Steige zugezogen. Kurz nach 13.45 Uhr befuhr die 49-Jährige mit ihrer Ducati die Steige aufwärts. Vor ihr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem VW Touran, der kurz vor der Abzweigung nach Schopfloch an einer Einmündung rechts abbiegen wollte. Da an der Einmündung mehrere Motorradfahrer eine Pause machten, scherte der Touranfahrer vor dem Einbiegen bis zur Mittellinie der Fahrbahn aus, um die Kradfahrer beim Abbiegen zu passieren. Die nachfolgende Ducatifahrerin erkannte die Situation nicht und wollte rechts an diesem vorbeifahren. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte die Motorradfahrerin über ihren Lenker zunächst gegen den Touran und anschließend auf den Asphalt. Sie zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass sie zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden, der an beiden Fahrzeugen entstand, wird auf etwa 5000 Euro beziffert. (sm)

Ostfildern (ES): Bei Sturz von Rennrad verletzt

Ein Rennradfahrer hat sich am Sonntagnachmittag in Scharnhausen beim Sturz von seinem Fahrrad Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zugezogen. Der 38-Jährige befuhr kurz vor 16.30 Uhr die Nellinger Straße in Richtung Ortsmitte von Scharnhausen, als die Fahrradkette aus ihrer Verankerung geriet. Durch den Leertritt verlor der Radfahrer das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Zur weiteren Untersuchung wurde der Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (sm)

Owen (ES): Motorrad contra Motorrad

Zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Motorrädern ist es am Sonntagmittag am Ende des Tiefenbachtals gekommen. Ein 35-Jähriger fuhr gegen zwölf Uhr mit seinem Motorrad Triumph auf der K1243 aus Richtung Tiefenbachtal kommend und wollte nach rechts in die L1210 in Richtung Beuren abbiegen. An der Einmündung musste er verkehrsbedingt warten. Dies bemerkte der hinter ihm fahrende, 36-jährige Lenker eines KTM-Motorrades zu spät und fuhr auf das stehende Motorrad auf. Dessen Fahrer verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte. Durch den Sturz zog sich der Biker leichte Verletzungen zu. Sein Krad war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (sm)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Quad gestohlen und Unfall verursacht (Zeugenaufruf)

Nach zwei Unbekannten, die am Sonntagabend in der Seestraße ein Quad gestohlen haben, damit einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend geflüchtet sind, fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Ein 37-Jähriger war am Sonntagabend, gegen 22.45 Uhr, mit seinem VW Golf auf der Reutlinger Straße unterwegs und bog an der Einmündung nach links in die Seestraße ein. Kurz darauf nahm er im Scheinwerferlicht ein unbeleuchtetes und mit zwei Personen besetztes Quad wahr, dessen Fahrer und Sozius absprangen, unmittelbar bevor das Quad frontal gegen den Golf krachte. Beide Unbekannte rappelten sich wieder auf, warfen ihre Helme weg und flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen. Bei der nachfolgenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Gefährt kurz zuvor in der Seestraße gestohlen worden war. Während der Golf-Fahrer unverletzt blieb, dürfte zumindest der Sozius auf dem Quad verletzt worden sein, da er bei der Flucht gehumpelt haben soll. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Das Quad, dass nur noch Schrottwert haben dürfte, wurde von einem Abschleppdienst geborgen und zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/7091-3 entgegen. (cw)

Lenningen (ES): Motorradfahrer kollidiert

Vier nach derzeitigen Erkenntnissen Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den eine 23-jährige Motorradfahrerin am Sonntagmittag auf der L 1212 verursacht hat. Die junge Bikerin war gegen 16.10 Uhr in einer Gruppe mit anderen Motorradfahrern auf der Landesstraße vom Naturschutzzentrum in Richtung Schopfloch unterwegs. Kurz vor der Einmündung der K 1247 verlor sie bei einem Bremsmanöver die Kontrolle über ihre Kawasaki und prallte zunächst gegen eine seitlich versetzt vor ihr fahrende Honda eines 45-Jährigen. Durch den Aufprall wurde die Honda nach rechts abgewiesen und rutschte samt Fahrer in den Straßengegraben. Die Kawasaki-Fahrerin wurde nach links in den Gegenverkehr abgewiesen, krachte dort seitlich gegen einen entgegenkommenden VW Golf einer 39-Jährigen und stürzte von ihrem Motorrad auf die Fahrbahn. Ihre Kawaski rollte anschließend mehrere Meter weiter, bevor sie rechts neben der Fahrbahn in einem Feld zum Liegen kam. Während der Honda-Fahrer unverletzt blieb, mussten die Unfallverursacherin, die Golf-Fahrerin und zwei im Golf mitfahrende 12- und 13 Jahre alte Kinder vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kawasaki war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Ostfildern-Nellingen (ES): Kradfahrer aufgefahren (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend an der Einmündung L 1192 / Felix-Wankel-Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Ein ortsunkundiger 28-Jähriger war gegen 20.45 Uhr mit seiner Suzuki auf der Landesstraße unterwegs und ordnete sich an der Ampel an der Einmündung zur Felix-Wankel-Straße auf der Linksabbiegespur hinter einem Audi ein, in der Annahme, anschließend weiter geradeaus fahren zu können. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigte er sein Motorrad, übersah dabei jedoch, dass der 38-jährige Audi-Fahrer verlangsamte und ordnungsgemäß nach links abbog. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Biker und verletzte sich leicht. Die Suzuki war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden fiel mit geschätzten 20.000 Euro beträchtlich aus. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nun insbesondere nach der Fahrerin eines dunkelroten Range Rover, die den Unfallhergang möglicherweise beobachtet hat. Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3. (cw)

Nürtingen (ES): Motorradfahrer übersehen

Schwer verletzt wurde ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend in der Alleenstraße ereignet hat. Ein 61-Jähriger fuhr kurz nach 18 Uhr mit seinem VW Golf rückwärts aus einer Einfahrt in die Alleenstraße ein. Dabei übersah er den Jugendlichen, der mit seiner Yamaha aus Richtung Kreisverkehr heranfuhr. Der 16-Jährige, der keinerlei Chancen hatte, um rechtzeitig reagieren zu können, krachte nahezu ungebremst ins Heck des VW und stürtzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Leichtkraftrad, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt knapp 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Pkw aufgebrochen

Zwei Unbekannte haben am frühen Montagmorgen einen in der Oberdorfstraße geparkten Audi aufgebrochen. Ein Anwohner bemerkte gegen 2.10 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen mit Kapuzen, die sich in dem Wagen zu schaffen machten und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Kriminellen verlief bislang ergebnislos. Wie sich herausstellte hatten sich die Beiden auf noch ungeklärte Art und Weise Zugriff zu dem verschlossen abgestellten Fahrzeug verschafft und den Wagen nach Stehlenswertem durchsucht. Dabei ließen sie eine Mappe mitgehen, die jedoch nichts von Wert enthielt und die im Verlauf der weiteren Ermittlungen unweit des Tatortes aufgefunden werden konnte. (cw)

Ostfildern (ES): Mit Motorrad auf PKW aufgefahren

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der K 1217 ereignet hat. Gegen 14.15 Uhr befuhr ein 62-jähriger Motorradlenker die K 1217 in Fahrtrichtung Kemnat. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 42-Jährige mit ihrem Ford Mondeo nach links in einen Parkplatz einbiegen wollte. Der Biker versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern und krachte in die linke Seite des PKW. Seine Harley-Davidson rollte anschließend noch einige Meter weiter und überschlug sich in der Böschung, ehe sie zum Liegen kam. Glücklicherweise hatte es der 62-Jährige geschafft, zuvor von seiner Maschine abzusteigen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Die Harley wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. (rn)

Rottenburg (TÜ): Ohne Schutzkleidung mit Inlineskates gestürzt

Weil sie möglicherweise an einer Bordsteinkante hängen geblieben ist, hat eine 25-jährige Inlineskaterin am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen erlitten. Gegen 13 Uhr befuhr die junge Frau ohne Schutzausrüstung die Straße Im Unterdorf und kam nach einem dortigen Gefälle alleinbeteiligt zu Fall. Dabei zog sie sich neben Abschürfungen auch eine schwere Gesichtsverletzung zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden. (rn)

Burladingen (ZAK): Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Sonntagnachmittag auf der K 7161 zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Eine 68-Jährige war gegen 14.10 Uhr mit ihrem Pedelec auf einem Feldweg in Richtung der K 7161 unterwegs. Beim Überqueren der Kreisstraße übersah die Radfahrerin einen bevorrechtigten 19-jährigen Lenker einer Mercedes-Benz V-Klasse, der ordnungsgemäß von Salmendingen in Richtung Ringingen fuhr. Trotz einer Vollbremsung konnte der junge Mann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 68-Jährige stürzte und zog sich dabei, trotz Sturzhelms, so schwere Verletzungen zu, dass sie in einer Klinik behandelt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 5.500 Euro beziffert. (rn)

Tübingen (TÜ): Basecap geraubt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des schweren, räuberischen Diebstahls fahndet das Polizeirevier Tübingen nach drei Unbekannten, die am späten Sonntagabend in der Karlstraße einen 19-Jährigen überfallen und beraubt haben. Der Heranwachsende war gegen 23.40 Uhr zu Fuß vom Busbahnhof in Richtung Eberhardsbrücke unterwegs, als er auf Höhe der Eisdiele von dem Trio abgepasst wurde. Einer aus der Gruppe riss ihm sein schwarzes Basecap der Marke New Era mit schwarzem Logo und einem Netzteil im hinteren Bereich vom Kopf. Noch bevor sich das Opfer zur Wehr setzten konnten, sollen zwei der Angreifer jeweils ein Messer gezogen und ihn aufgefordert haben, zu verschwinden. Anschließend flüchteten die Angreifer in Richtung Anlagensee. Die Polizei wurde erst geraume Zeit später von dem Vorfall unterrichtet, weshalb die daraufhin eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erfolglos verliefen. Der Haupttäter wird als etwa 28 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint, einen Vollbart und kurze, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Gucci-Basecap mit grün-rotem Markenlogo, einer schwarzen Jacke und einer grau-schwarzen Jogginghose. Der Zweite soll etwa 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein, ebenfalls etwa 180 Zentimeter groß, schlank und von dunklem Teint. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Trainingshose und einen schwarzen Mund-Nase-Schutz. Beide sollen mit Messern bewaffnet gewesen sein und gebrochen Deutsch gesprochen haben. Der letzte aus dem Trio, der sich während des Überfalls passiv verhalten hatte, wird als etwa gleichaltrig und ebenfalls von dunklem Teint beschrieben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

Hechingen (ZAK): Radfahrer schwer verletzt

Alleinbeteiligt gestürzt und dabei schwer verletzt hat sich ein Rennradfahrer am Sonntagnachmittag in Hechingen. Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Rad die Neue Rottenburger Straße in Richtung Innenstadt. Beim Wechsel auf den Gehweg auf Höhe der Alten Rottenburger Straße stürzte der Senior an der dortigen Bordsteinkante und zog sich dabei eine schwere Beinverletzung zu. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert. Am Rennrad entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein Schaden. (rn)

