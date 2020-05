Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gleitschirmflieger abgestürzt, Brand eines Müllcontainers, Verkehrsunfälle, Zeugenaufruf, Essen auf Herd vergessen

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Gleitschirmflieger abgestürzt

Zum Glück unverletzt hat ein 37-Jähriger einen Absturz mit seinem Gleitschirm am Samstagabend, gegen 19.20 Uhr, im Bereich des Fluggebietes an der Wanne überstanden. Der Gleitschirmflieger war zunächst problemlos vom dortigen Startplatz gestartet, geriet aber kurz danach in Turbulenzen, so dass er schließlich mit seinem Schirm in das Waldgebiet zwischen Wanne und Schützenhaus Pfullingen stürzte. Dort verhing sich der Schirm in einer Baumkrone in circa 25 Meter Höhe. Trotz seiner misslichen Lage konnte der Pilot selbstständig über Handy einen Notruf absetzen, was eine Alarmierung von Feuerwehr und Bergwacht auslöste. Durch die Bergwacht konnte er nach circa 1,5 Stunden nach seinem Absturz sicher und unverletzt geborgen werden. Eine Bergung des Gleitschirmes war bislang nicht möglich.

Pfullingen (RT): Brand eines Müllcontainers

Am frühen Sonntagmorgen ist es in der Straße Am Ahlsberg aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Restmüllcontainers gekommen. Einem aufmerksamen Anwohner fiel der Feuerschein gegen 04.30 Uhr auf. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Pfullingen konnte der Brand rasch gelöscht werden. Am vollständig abgebrannten Restmüllcontainer und einer angrenzenden Betonmauer entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wendlingen am Neckar (ES): Unfall mit Schwerverletztem

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten ist es am Samstagnachmittag im Bereich der Brückenstraße gekommen. Der 79-jährige Fahrer eines Peugeot Rifter befuhr gegen 16.40 Uhr die Jakobstraße und bog nach links in die Brückenstraße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Peugeot 307 einer 41-Jährigen, weshalb es zu einer Kollision der beiden Pkw kam. Während die Unfallgeschädigte an der Unfallstelle ausstieg, beschleunigte der 79-Jährige unvermittelt aus bislang unbekannter Ursache stark und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den unmittelbar angrenzenden Kreisverkehr ein. Im weiteren Verlauf setzte er seine Fahrt in Richtung Kirchheimer Straße fort und überfuhr eine Verkehrsinsel. Durch die Aufprallwucht geriet der Pkw in eine Drehbewegung und schleuderte schließlich gegen ein Metallgeländer sowie einen Baum bevor er auf der rechten Fahrzeugseite zur Endlage kam. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr Wendlingen, welche mit 4 Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften im Einsatz war, aus seinem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde er durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro, der Peugeot Rifter musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Filderstadt (ES): Rotlicht missachtet (Zeugenaufruf)

Aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen bezüglich der Ampelschaltung sucht das Polizeirevier Filderstadt Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag an der Kreuzung der Kreisstraßen 1224 und 1225 in Filderstadt-Bonlanden ereignet hat. Gegen 13.30 Uhr wollte eine 35-Jährige VW-Lenkerin nach Verlassen der Bundesstraße 27 an der Anschlussstelle Bonlanden die nachfolgende Kreuzung geradeaus in Richtung Harthausen überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit einer aus Fahrtrichtung Bonlanden auf der Kreisstraße 1224 kommenden 32-Jährige Ford-Lenkerin, welche die Kreuzung in Richtung Bernhausen passieren wollte. Durch die Kollision drehte sich der VW um die eigene Achse und kam kurz nach der Kreuzung, entgegen der Fahrtrichtung, zum Stillstand. Alle Beteiligten blieben bei dem Unfallgeschehen unverletzt, der Ford musste jedoch abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 10.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.

Filderstadt (ES): Durch Hund abgelenkt - Verkehrsunfall verursacht

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person und einem Sachschaden mit mehreren tausend Euro ist es am Samstagvormittag um 10.25 Uhr in Filderstadt-Bernhausen gekommen. Die 34-jährige Lenkerin eines VW Sharan befuhr zusammen mit ihrem Sohn die Karlstraße in Richtung der Nürtinger Straße, als sie auf Höhe des Dr. Peter-Bümlein-Platzes, abgelenkt durch den im Fußraum befindlichen Hund, kurzzeitig den Blick von der Straße abwendete und dadurch leicht nach links von ihrem Fahrstreifen abkam. Sie geriet hierbei auf einen teilweise begrünten Verkehrsteiler, streifte einen Ampelmast und kam an einem direkt dahinter befindlichen Baum zum Stehen. Die Fahrerin selbst wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie und ihr Sohn erlitten zudem einen Schock und wurden mit dem Rettungsdienst in eine Klinik zur weiteren Versorgung gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Der Schaden am Ampelmasten beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Balingen (ZAK): Essen auf Herd vergessen - Seniorin verletzt

Zu einem Fettbrand ist am Samstagabend ein Großaufgebot an Rettungskräften in die Goethestraße ausgerückt. Eine 73-Jährige wollte gegen 21.00 Uhr Fleisch zubereiten, vergaß jedoch die Pfanne mit Bratfett auf dem Herd. Der Rauchmelder löste aufgrund der einsetzenden Rauchentwicklung daraufhin Alarm aus, so dass Anwohner aufmerksam wurden und die Feuerwehr verständigten. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ausrückte, einen Küchenbrand noch rechtzeitig verhindern. Die Seniorin wurde aufgrund des eingeatmeten Rauches vom Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen vor Ort war, ins Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden entstand nicht, die Wohnung musste jedoch durch die Feuerwehr aufgrund des Rauches belüftet werden.

Grosselfingen (ZAK): Mit Roller gestürzt

Bei einem Unfall auf der Rangendinger Straße (L391) ist am Samstagnachmittag ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Ein 56-Jähriger war gegen 17.15 Uhr mit seiner Aprilia in Richtung Rangendingen unterwegs. Circa 50 Meter nach dem Ortsausgang Grosselfingen wollte er nach links in einen landwirtschaftlichen Weg einbiegen, wobei er aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz kam. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. An dem noch fahrbereiten Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Er konnte durch Angehörige des Fahrers von der Unfallstelle entfernt werden.

