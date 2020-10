Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Außenspiegel abgetreten

Borken (ots)

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte die beiden Außenspiegel eines VW Golf in Borken an der Amselstraße abgetreten. In der Zeit von Samstag, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 08.10 Uhr, parkte das beschädigte Fahrzeug in einer Parkbucht am Amselweg. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

