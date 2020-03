Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Angeblicher Raub

Ermittlungen wegen Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots)

Gegen einen 27-jährigen Mann, der bei der Polizei angezeigt hatte, dass sein Auto entwendet worden sei, wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Der Sachverhalt ereignete sich am Sonntag, 08.03.2020, in den frühen Morgenstunden. Beim Polizeirevier in Lahr meldete sich ein 27-jähriger und gab an, sein Auto sei entwendet worden. Später wurde das Fahrzeug von Beamten des Polizeireviers Emmendingen in Herbolzheim festgestellt. Es hatte Unfallschäden und weitere geparkte, beschädigte Fahrzeuge befanden sich in der Nähe.

Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte der Fahrzeughalter selbst mit seinem Auto die Schäden verursacht haben. Ermittelt wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang in der Nacht von Samstag auf Sonntag etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Emmendingen zu wenden (07641 582-0).

