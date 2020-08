Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallzeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Polch (ots)

In der Zeit von Samstag den 25.07.2020 bis Dienstag den 28.07.2020, 15:00 Uhr kam es auf einem unbefestigten Parkplatz in Polch, August-Horch-Straße 17 zu einem Verkehrsunfall wobei der Verursacher, eine Straßenlaterne beschädigte/verbog und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich um ein blaues, größeres Kraftfahrzeug, evtl. LKW, handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen unter der Rufnummer 02651-801-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell