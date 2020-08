Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Die Polizei sucht den Besitzer eines gestohlenen Damenrads

Bild-Infos

Download

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Samstag, den 01.08.20, gegen 03.00 Uhr, kam es im Bereich der Walburgisstraße zu einem Fahrraddiebstahl. Die Tat wurde beobachtet und der Täter wurde von einer Tatzeugin verfolgt, konnte aber entkommen. Das Fahrrad ließ er jedoch in der Mittelstraße zurück, wo die Zeugin das Rad auffand und die Polizei verständigte. Die polizeiliche Fahndung in der Nacht nach dem Fahrraddieb verlief negativ. Er wurde wie folgt beschrieben: Männlich, schlank, ca. 20 Jahre alt, kurze Hose, schwarzes T-Shirt, schwarze kurze Haare. Beim dem entwendeten Rad handelt es sich um ein rotes Damenrad der Marke Everton Smith. Es war an einem Mülltonnenstellplatz abgestellt und war von dort gestohlen worden. Bisher konnte die Polizei den Besitzer nicht ermitteln und sucht diesen. Ein Lichtbild des Rades ist beigefügt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, Gerd Vogt, 02641/ 974-211,

pibadneuenahr@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell