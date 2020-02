Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall in Stöckheim

Northeim (ots)

Northeim, OT Stöckheim, Weglange - Montag, 10.02.2020, 02.20 Uhr

STÖCKHEIM (fal) - Am Montag gegen 02.20 Uhr kam es auf der Ortsdurchgangsstraße in Stöckheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem an einem Pkw ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro entstand. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Der 51 Jahre alte Stöckheimer war mit seinem Auto auf der Straße Weglange in Richtung Hollenstedt unterwegs. In Höhe der letzten Häuser der Ortschaft stürzt durch den Starkwind ein Baum auf die Fahrbahn und beschädigt den Pkw im Bereich der Motorhaube.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Hollenstedt und Stöckheim rückten aus, zerlegten den Baum und räumten ihn von der Straße.

